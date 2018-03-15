حكومة ولاية القضارف تجيز تقرير اداء سير العمل بعدد من الوزارات

القضارف-15-3-2018(سونا)- أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية القضارف في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة دكتور عبد الله سليمان وزير الزراعة والغابات والي ولاية القضارف بالإنابة، تقرير أداء سير العمل بوزارات المالية والاقتصاد والاستثمار والقوى العاملة والرعاية الاجتماعية والإرشاد بالولاية عن شهري يناير وفبراير من العام 2018.

وأوضح الأستاذ بشير حماد إبراهيم وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية القضارف أن المجلس اطلع على تقرير وزير الثقافة بالولاية حول لقائه وزير الثقافة والشباب والرياضة القومي التفاكر حول كيفية إنفاذ مشروع القضارف عاصمة الشباب السوداني وعقد اجتماع اللجنة الأولمبية بخصوص أسبوع الشباب الأولمبي الذي سينعقد، بالقضارف لتدشين مشروع القضارف عاصمة الشباب السوداني.

كما اطلع المجلس على تقرير وزير التربية والتعليم بخصوص انتهاء امتحانات شهادة الأساس وبداية أعمال التصحيح والترتيب لامتحانات الشهادة السودانية.

وأشار الناطق الرسمي إلى أن المجلس تعرف على ترتيبات وزارة الصحة لمعالجة مستشفى الأطفال ومشاركة الولاية في الملتقى الدوري لوزراء الثقافة بالولايات واختيار شمال دارفور عاصمة للتراث السوداني للعام 2019.

وفي ذات السياق أرجأ المجلس مناقشة مشروع قانون ديوان الأوقاف لولاية القضارف للاجتماع القادم بجانب إرجاء مناقشة مقترح تعديل قانون هيئة الزراعة الآلية لمزيد من االدراسة والتشاور مع الجهات المختصة لحين البت في قانون الهيئات والمؤسسات الولائي.