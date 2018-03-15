حامد ممتاز يؤدي القسم وزيرا لديوان الحكم الإتحادي ومحمد عبدالله إدريس وزير دولة بالخارجية

الخرطوم 15-3-2018م (سونا) - أدى القسم أمام رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري اليوم كل من الأستاذ حامد ممتاز وزيرا لديوان الحكم الإتحادي والسفير محمد عبد الله أدريس وزيرا للدولة بوزارة الخارجية بحضور مولانا حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء ود. فضل عبدالله وزير رئاسة الجمهورية .

وأعرب ممتاز في تصريحات صحفية عن شكره وتقديره على الثقة التي أولاها له رئيس الجمهورية مؤكدا حرصه على العمل على ترسيخ تجربة الحكم اللامركزي وتطويرها بالبلاد عبر التنسيق والتعاون مع كافة الولاة .

وقال سنعمل جميعا في حكومة الوفاق الوطني مع الجهات ذات الصلة لتعميق تجربة الحكم اللامركزي.

من جانبه أكد السفير محمد عبد ألله ادريس انه سيبذل كل مافي وسعه مع كل ادارات وزارة الخارجية والدبلوماسيين من اجل اداء مهامه علي الوجه المطلوب ولتعزيز علاقات السودان دوليا واقليميا لتحقيق المصالح العليا للبلاد التزاما ببرامج واستراتيجية الحكومة في هذا الشأن.