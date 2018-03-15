افتتاح معرض وملتقى المياه والطاقة بعد غد السبت

الخرطوم فى 15-3-2018م (سونا) - تفتتح الدكتورة تابيتا بطرس وزير الدولة بوزارة الموارد المائية ومعتمد الرئاسة بولاية الخرطوم دكتور ميادة سوار الدهب صباح بعد غد السبت 17-3 بأرض المعارض ببري معرض وملتقى المياه والطاقة والري في دورته الثانية بمشاركة عدد كبير من الشركات العامة والخاصة وكل من ولايات الخرطوم ، شمال كردفان ، البحر الأحمر ، الجزيرة ، ونهر النيل تحت رعاية وزارة التجارة الخارجية.

وقالت الأستاذة نازك عثمان المدير العام لشركة ويتكس سودان المنظمة للملتقى في تصريحات صحفية إن الهدف من الملتقى التعريف بإمكانيات السودان في مشاريع حصاد المياه وأنظمة الري والطاقات المتجددة والبديلة والتقنيات والتكنلوجيا الحديثة التي تستخدم في هذا المجال خاصة وإن البلاد متجهة نحو التنمية الاقتصادية.

وأشارت الى ان الملتقى تم التجهيز له باحترافية ومهنية عالية وفق مفاهيم الاستثمار الاحترافي الذي يجمع بين كافة المهتمين والمعنيين في القطاعين العام والخاص والمستثمرين من داخل وخارج البلاد.

وأضافت أن الملتقى يشتمل على إقامة ندوات ومحاضرات مختصة، داعية كل المهتمين والمختصين والاعلاميين للمشاركة في افتتاح المعرض الذي يستمر لمدة يومين.