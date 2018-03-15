وزير الدولة بالنفط والغاز يدشن خدمة تعبئة الغاز من الطلمبات بشركة بشائر

الخرطوم-15-3-2018(سونا)- دشن المهندس سعد الدين حسين البشرى وزير الدولة للنفط والغاز خدمات تعبئة الغاز بمحطات الخدمة والتي تتيح للجمهور شراء اي كمية من الغاز بحسب المبلغ الذي يستطيع ان يدفعه المواطن، داعياً شركات النفط لتطبيق التجربة والتوسع فيها لتشمل كافة محطات العاصمة والولايات مشيراً الى التطور التقني والفني الذي أحرزته شركة بشائر لخدمات الطاقة .

وقال إننا ندعم التجارب الرائدة والتي تخدم الجمهور مباشرة مشيراً الي أن التجربة أهم ما فيها أنها تضبط سعر البيع للمستهلك وتضبط الوزن وتؤمن سلامة التعامل مع سلعة الغاز ،مضيفاً أنها ضربة بداية تغري بتسريع وتيرة التنفيذ.

وكشف المهندس حجازي محمد عوض مدير الشركة أن النظام يساعد في زيادة الطاقة التخزينية ويوفر أعلى درجات الأمان حيث أن التنك الواحد مزود بسعة 5 طن تعادل 400 إسطوانة يمكن تعبئتها ، مشيراً الى أن تنوك تعبئة الغاز مزودة بظام تبريد إضافة الي بلوفة أمان ونظام كشف التسرب ونظام إنذار وفصل أوتوماتيكي حال وجود خطر وماكينة تعبئة متطورة ، اضافة الى حساب دقيق لكمية الغاز بشهادةالمواصفات والمقاييس ، كما يمكن النظام من شراء الغاز عبر الكرت الذكي ، كما أكد إمكانية تعبئة كافة انواع الأنابيب بما يحقق اعلى كفاءة فى التشغيل والتوزيع. وقال انه يخطط لتوزيع الخدمة في عشر محطات بنهاية العام 2018 م على أن يكتمل العمل فى كافة محطات الشركة في العام 2019م .

