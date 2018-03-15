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أخبار محلية - سياسية

والي الجزيرة يلتقي بوفد من جهاز الأمن والمخابرات الوطني

التاريخ : 15-03-2018 - 03:03:00 مساءً
مدني في 15-3 -2018م(سونا) - أكد الدكتور محمد طاهر أيلا والي ولاية الجزيرة عن دعمه اللامحدود لجهاز الأمن والمخابرات الوطني لتعزيز استقرار البلاد.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بوفد من جهاز الأمن الوطني بقيادة الفريق أمن تاج السر عثمان سليمان مساعد المدير العام واللواء الهادي كباشي واللواء الرشيد النعيم والعقيد عمر إبراهيم بحضور قادة الجهاز بالولاية.
وأعلن الوالي أن التعاون القائم بين الولاية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني أسهم في حل الكثير من القضايا وخاصة قضايا الخدمات واستقرار المواد البترولية والكهرباء والمياه في الولاية ذات الكثافة السكانية العالية التي تتجاوز 5 ملايين نسمة، معربا عن سعادته بالتعاون والتنسيق مع جهاز الأمن لجعل الولاية أكثر آمناً واستقراراً وتنمية.
وأشاد بمبادرات الجهاز ومشاركته في فعاليات الولاية المختلفة عبر جميع اللجان وأشار إلى أن مهرجان الجزيرة للسياحة والتسوق الثالث أحدث حراكا اقتصاديا وثقافيا وحقق للولاية فوائد عديدة.
من جانبه عبر الفريق تاج السر عن تقدير الجهاز لولاية الجزيرة لدعمها المتصل للجهاز ورعايتها لمناشطه
مشيداً بالنهضة التنموية التي شهدتها الولاية في خدمة المواطنين عبر العمل الدؤوب، مشيرا إلى أن إنفاذ طريق مدني- الخرطوم المزدوج يعد أكبر توسعة علمية وفعلية للطريق المهم.
وأكد العميد أمن اسامة يوسف خطاب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالولاية أن زيارة الوفد للمشاركة في زواج البركة العاشر الذي يستهدف عقد قران 100 زيجة من أجل استقرار الشباب وصون المجتمع.
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