تور الدبة: السودان يشهد انفراجا بعد رفع العقوبات الآحادية والحوار الوطني

الخرطوم 15-3-2018م (سونا) - أكدت وزير الدولة بوزارة العدل مولانا تهاني تور الدبة أن البلاد تشهد تطورا ملحوظا في مجالات الحقوق السياسية و المدنية والاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك لدى مخاطبتها اليوم بمباني وزارة العدل الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي درج المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على الاحتفال به في 16 مارس من كل عام.

وأبانت وزير الدولة بالعدل أن احتفال هذا العام يأتي والبلاد تشهد انفراجا بعد رفع العقوبات الآحادية وبعد تجربة الحوار الوطني التي جاءت بالعديد من التوصيات في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والتي تلعب دورا مهما في التنمية والاستثمار بالإضافة إلى الطفرة التشريعية التي انتظمت البلاد حيث تمت دراسة وتعديل عدد من القوانين.

وأوضحت تور الدبة أن حقوق الإنسان في تطور دائم ساهمت فيه كل الحضارات الإنسانية وجميع المعتقدات الدينية، مضيفة أن محور الاحتفال وهو الحق في التنمية والبيئة السليمة الذي يرتبط بأهداف التنمية المستدامة التي أجازتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن احتفال هذا العام تحت شعار (حقوق الإنسان والتنمية المستدامة) وذلك لصيانة حقوق الأجيال القادمة التي تلبي احتياجات البشر في الوقت الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافها، مضيفة أن التنمية الاقتصادية تقوم على العنصر الاقتصادي والبيئي والاجتماعي.

وأضافت مولانا تهاني أن مفهوم الحق في التنمية يستند إلى العديد من المواثيق الدولية بدءً بميثاق الأمم المتحدة والذي يؤكد على رفع مستوى الحياة والرقي الاجتماعي وتحقيق التعاون الدولي، مؤكدة أهمية أن تضع الدول السياسات الانمائية والتدابير اللازمة لضمان الحق في التنمية.

