مؤتمر صحفي لحماية المستهلك على شرف اليوم العالمي لحماية المستهلك

الخرطوم 15-3-2018م(سونا) - عقدت الجمعية الجمعية السودانية لحماية المستهلك اليوم بمقر الخطوط البحرية مؤتمرا صحفيا موسعا بمشاركة كافة الاجهزة الرقابية الرسمية والشعبية وعدد من منظمات المجتمع المدنى العاملة فى هذا المجال.

وقال د. نصر الدين شلقامي رئيس الجمعية إن هذا اللقاء يأتي على شرف الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك والذي يجئ هذا العام تحت شعار (أسواق رقمية أكثر عدلا) وأمن في المؤتمر على أهمية وجود أسواق رقمية عبر الانترنت لخدمة قضايا المستهلك السوداني فيما يلي السلع والخدمات إضافة إلى مواكبة المستجدات العالمية التي يشهدها هذا العصر في هذا المجال.

وأكد أهمية تطوير الأداء التقني بالأجهزة الرقابية وعقد الشراكات الذكية لتجويد الأداء في هذه الأجهزة تلبية لتطلعات المستثمرين واللحاق بالدول التي سبقتنا في هذا المجال، مقترحا إنشاء آلية فاعلة على أن تضم كل الجهات ذات الصلة لرصد ومتابعة شكاوى المستهلكين مع البت الفوري في هذه الشكاوى بالسرعة المطلوبة.

كما استعرض رؤساء اللجان بالجمعية في المؤتمر أعمال اللجان في مجال الصحة والقانون وسلامة الغذاء والهندسة الكهربائية إضافة لعمل الفريق الموحد باللجنة القومية لشؤون المستهلك. وأمن المشاركون في المؤتمر على ضرورة دعم الأجهزة الرقابية بصورة تمكنها من أداء رسالتها السامية في المجتمع مع رفع الوعي وسط المستهلكين لتبصيرهم بحقوقهم في مواجهة ضعاف النفوس من التجار.