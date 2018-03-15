الساعة الآن اليوم آخر تحديث 08:43:00 PM

أخبار محلية - سياسية

البشير يطلع على نتائحج زيارة السنوسي إلى تشاد

التاريخ : 15-03-2018 - 03:42:00 مساءً
الخرطوم 15-3-2018م (سونا) -اطلع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، على نتائج زيارة مساعد رئيس الجمهورية الشيخ إبراهيم السنوسي إلى دولة تشاد فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية ولقائه بالرئيس التشادي وتأمين الحدود وتطوير النشاط التجاري بين البلدين.
وأوضح السنوسي في تصريحات صحفية عقب لقائه برئيس الجمهورية، اليوم، بالقصر الجمهوري أن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات مع تركيا في المجالات الاقتصادية والسياسية خاصة بعد زيارة الرئيس التركي للبلاد .
وأضاف السنوسي أن اللقاء تناول مجمل الأوضاع السياسية والأمنية على المستوى الداخلي .
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء