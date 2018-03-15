البشير يطلع على نتائحج زيارة السنوسي إلى تشاد

الخرطوم 15-3-2018م (سونا) -اطلع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، على نتائج زيارة مساعد رئيس الجمهورية الشيخ إبراهيم السنوسي إلى دولة تشاد فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية ولقائه بالرئيس التشادي وتأمين الحدود وتطوير النشاط التجاري بين البلدين.

وأوضح السنوسي في تصريحات صحفية عقب لقائه برئيس الجمهورية، اليوم، بالقصر الجمهوري أن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات مع تركيا في المجالات الاقتصادية والسياسية خاصة بعد زيارة الرئيس التركي للبلاد .

وأضاف السنوسي أن اللقاء تناول مجمل الأوضاع السياسية والأمنية على المستوى الداخلي .