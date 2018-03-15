رئيس البرلمان يلتقي برئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بسلطنة عمان

الخرطوم 15-3-2018 (سونا) - التقى، البروفسير إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني اليوم بفضيلة الشيخ دكتور إسحق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بسلطنة عمان والوفد المرافق له بحضور مولانا البروفيسور حيدر أحمد دفع الله، رئيس القضاء.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات المتطورة بين السودان وسلطنة عمان وسبل دعمها، كما قدم رئيس المجلس الوطني تنويرا عن أداء البرلمان ومراحل مشاريع القوانين وكيفية إجازة التشريعات.

من جانبه نقل البوسعيدي تحيات السلطان قابوس بن سعيد، معربا عن سعادته باللقاء، مثمنا دور المجلس الوطني والهيئة التشريعية القومية ودورها في بناء العلاقات الدبلوماسية وسن القوانين والتشريع.

