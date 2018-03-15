انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للنمو والتطور 2018 في دبي

دبي 15 -3-2018م (وام) - افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح اليوم فعاليات " المؤتمر الدولي للنمو والتطور 2018" في فندق روضة البستان بدبي وذلك بحضور معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي.

ينظم المؤتمر شعبة الإمارات للتغذية الإكلينيكية بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي وبالشراكة الأكاديمية مع كل من جامعة الإمارات العربية المتحدة – كلية الطب والعلوم الصحية وجامعة زايد – كلية العلوم الطبيعية والصحية إضافة إلى جامعة الشارقة.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان - في كلمته خلال افتتاحه المؤتمر - حرص قيادتنا الرشيدة على الترويج للاستثمارات العامة والخاصة في مجال الرعاية الصحية.. مشيرا إلى أن الإمارات تدعم تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ليس فقط التزامها بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى والمصابين ولكن أيضا نشر الممارسات الصحية السليمة والوقاية من الأمراض.

وأضاف أن القضايا التي يتناولها المؤتمر تعكس القضايا التي تهتم بها الدولة من الاهتمام بصحة المواطن وكل شخص يعيش على أرض هذا الوطن.

وأشار معاليه إلى أن التسامح والتمتع بقبول الآخر والحوار أمر يساعد على تحقيق الرفاهية للبشر وهو ما اعتادت الإمارات على ممارسته منذ قيامها..

مضيفا أنه في "عام زايد" علينا تذكر مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - "قبول الآخر والتسامح والحوار".

