الهيئة العليا للرقابة الشرعية علي المصارف تؤكد سريان منشورالبنك المركزي حول التمويل العقاري للمغتربين

الخرطوم 15-3-2018 م (سونا) - أكدت الهيئة العليا للرقابة الشرعية علي المصارف والمؤسسات المالية سريان المنشور الذي أصدره بنك السودان المركزي الأحد الماضي حول التمويل العقاري للسودانيين العاملين بالخارج .

وأوضحت الأمانة العامة للهيئة العليا للرقابة الشرعية، في تعميم صحفي تلقت (سونا) نسخة منه اليوم، عدم صحة ما تردد عن إيقاف إجراءات هذا المنشور، مؤكدةً عدم صدور فتوي أو قرار بإيقاف منشور البنك المركزي الخاص بتمويل المغتربين.

جدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد أصدر الأحد الماضي منشورا خاصا بالتمويل العقاري للمغتربين بتوجيه من رئيس الجمهورية خلال اجتماعات اللجنة العليا لمتابعة وضبط سعر الصرف سمح بموجبه للمصارف بتقديم خدمات، وتم اتخاذه بعد التشاور مع جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج واتحاد المصارف السوداني وصندوق الإسكان، حيث يسمح المنشور للمغتربين بالحصول على تمويل شراء أرض سكنية أو عقارات جاهزة أو تمويل تشييد مباني، وذلك بكل ولايات السودان حسب رغبة طالب التمويل.

وقال حازم عبد القادر، محافظ بنك السودان المركزي إن أهمية المنشور تأتي باعتباره استجابة من الدولة لمطالب المغتربين في مؤتمرهم الأخير الذي عقده جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج كواحد من أهم المشاريع التي سعى لها الجهاز في ظل المتغيرات بالمنطقة والإقليم، بالإضافة إلى أن توفير سكن للمغتربين يعني جذب مدخراتهم ومواردهم إلى داخل البلاد وضخها في شرايين الاقتصاد الوطني، مما يمنحهم فرصة للعب دور أكبر في التنمية والاستقرار الاقتصادي إضافة لأدوارهم السابقة.

