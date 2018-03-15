غلام الدين يبحث سير مشروعات السكن الاقتصادي بالنيل الأبيض

الخرطوم في 15-3-2018 (سونا) - أوضح الدكتور غلام الدين عثمان آدم، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير، اهتمام الصندوق بالتنسيق مع حكومات الولايات والجهات المختصة من أجل التوسع في مشروعات الإسكان الشعبي والاقتصادي والاستثماري في الولايات .

وقال لدى تباحثه اليوم بمكتبه بالأمانة العامة للصندوق بحضور نائبه دكتور عبد الرحمن الطيب ايوبيه وعدد من قيادات الصندوق مع المدير الجديد لصندوق الإسكان والتعمير بولاية النيل الأبيض الأستاذ أحمد الطيب، سير العمل بمشروعات الإسكان في الولاية وآفاقها المستقبلية والتحديات. وكشف أن تجربة الدولة في إنشاء مدن السكن الاقتصادي والشعبي قد حققت الكثير من النجاحات وأن ولاية النيل الأبيض تعد من هذه الولايات التي استفادت من انطلاقة المشروع القومي للمأوى، مبينا أن ولاية النيل الأبيض حظيت بتنفيذ مدينتين بكل من كوستي وربك بسعة 900 وحدة سكنية .

وامتدح اهتمام السيد الوالي بمشروعات الإسكان في الولاية والتفاهمات المشتركة التي تمت بين الطرفين، معربا عن أمله أن تشهد الولاية في عهد المدير الجديد تجاوز المعوقات وتحقيق المزيد من التقدم .

وكان السيد المدير الجديد لصندوق الولاية قال إنه تسلم مؤخرا العمل بالصندوق وأن القصد من الزيارة للصندوق التعارف وبحث سبل التعاون، مثمنا جهود الصندوق القومي وإنجازاته، مؤكدا استعداده للتعاون المشترك .

