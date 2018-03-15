وفد الطواف المركزي يبحث تعزيز الشراكة لزيادة الإنتاج بولاية القضارف

القضارف 15-3-2018م (سونا) - استقبل المهندس عمر موسى وزير الثروة الحيوانية والسمكية بولاية القضارف ظهر اليوم بمكتبه وفد الطواف المركزي القادم إلى الولاية برئاسة الأستاذ عثمان عبد الرحيم والأستاذ إبراهيم العوض منسق المشروعات الاقتصادية بالولاية.

وتطرق اللقاء إلى التفاكر حول توطيد الشراكه الموقعه والتوجه بها نحو زيادة الإنتاج وتوطين مشروع الاستزراع السمكي والشروع في تنفيذ مشروع تسمين الماشية والاستفادة من مجندي الخدمة الوطنية في الإرشاد البيطري.

وأشاد الوزير بالدور الكبير للخدمه الوطنيه في كافة المجالات وعلى وجه الخصوص مساهمتها الفاعله في زيادة الإنتاج عبر مشاريع الفلاحة المنزلية والاستزراع السمكي وتسمين المواشي والماعز الحلوب مؤكدا استمرار الوزارة في دعمها لكل مشاريع الخدمة الوطنية وقام بمنح الخدمة الوطنية مزرعة لتسمين الأبقار بمنطقة (ود الدماك).

ومن ثم توجه الوفد إلى معسكر الشهيد حمزة الأزرق في زيارة تفقدية لأحواض الاستزراع السمكي والمشاتل بمعية الأستاذ عاطف أحمد، مدير الأسماك بالثروة الحيوانية.

كما التقى الوفد بالأستاذ حيدر أحمد يوسف، المدير العام للغابات بالولاية، والذي بدوره أشاد بتجربة الخدمة الوطنية الفريدة في التشجير وطالب بضرورة توطيد الشراكة وتدعيمها لزيادة المشاركة في نثر البذور والاستزراع الغابي، كما قام سعادته بمنح الخدمة الوطنية مساحة (3000) فدان في غابة المحرقات بمحلية الفشقه للاستزراع الغابي.

وفي ذات السياق قام الوفد بزيارة للصندوق القومي لتشغيل الخريجين (الخريج المنتج) توطيدا للشراكة في مجال التدريب التحويلي ونشر ثقافة العمل الحر وكيفية عمل الحاضنات للخريجين منسوبي الخدمة الوطنية.