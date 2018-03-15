الأرقام القياسية للأسعار ومعدل التضخم لشهر فبراير 2018م

الخرطوم 15-03-2018م (سونا) - تراجع التغير الشهري للرقم القياسي للأسعار لشهر فبراير إلى المعدل الطبيعي مسجلاً 2.73 ويعود ذلك للارتفاع الطفيف في بعض الأسعار وثبات البعض الآخر؛ بينما سجل في يناير الماضي 24.85 متجاوزا المعدل الطبيعي.

وبلغ معدل التضخم العام 54.34% ، بينما كان 52.37% في شهر يناير الماضي، حيث أن مجموعة الأغذية والمشروبات هي الأكثر مساهمةً في معدل التضخم إذ بلغت نسبة مساهمتها 52.86 % ويعود ذلك لارتفاع نسبي لأسعار بعض المجموعات السلعية الفرعية منها اللحوم ، الخبز والحبوب، الزيوت والدهون، البن والشاي، اللبن والجبن والبيض والسكر، بينما مجموعة الأحذية والملابس سجلت نسبة مساهمة مقدارها 17.78% تليها مجموعة المطاعم والفنادق 9.72 %.

وسجل معدل التضخم في المناطق الحضرية ارتفاعا حيث بلغ 48.49% بينما كان 46.43% فى ينايرالماضي. وسجل معدل االتضخم في المناطق الريفية ارتفاعا حيث بلغ 59.59% بينما كان 57.83% في يناير الماضي .

وبالنسبة للتضخم في الولايات، سجلت ولاية الجزيرة 79.95% بينما سجلت ولاية جنوب كردفان أدنى معدل للتضخم حيث بلغ 35.7 وبلغ معدل التضخم لولاية الخرطوم 47.11%.



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