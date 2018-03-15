الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعان على وثيقة خطة عمل البرنامج القطري المشترك

الخرطوم 15-03-2018م (سونا) - وقع إدريس سليمان وزير التعاون الدولي ومارتا راديوس المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم على وثيقة خطة عمل البرنامج القطري المشترك بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للأعوام 2018-2021م.

والوثيقة عبارة عن خارطة الطريق للبرامج والمشروعات الممولة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال السنوات الأربع المقبلة بحجم تمويل بلغ أكثر من 417 مليون دولار.

وأشاد الوزير - لدى مخاطبته اليوم مراسم حفل التوقيع بالوزارة - بالتعاون بين السودان والأمم المتحدة لمساهمتها في دعم التنمية في البلاد، مشيرا إلى ان الوثيقة ركزت على الأولويات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والانتقال من العون الإنساني إلى التنموي مرتبطة بالسلام والتنمية وإيجاد فرص للمواطن السوداني، مؤكدا الحرص على المراقبة والتقييم وإبداء ملاحظات كل ثلاثة أشهر بالإضافة إلى دراسة الآثار الإيجابية للمشروعات.

وقالت وزيرة الدولة بالتعاون الدولي سمية أكد - في تصريحات صحفية بعد التوقيع - إن البرنامج تم إعداده ليوافق أولوياتنا الوطنية ويعمل على تنفيذ أجندة التنمية المستدامة التي صادق عليها السودان، وأشارت الى أن البرنامج يعمل على دعم قضايا إنتاج الطاقة البديلة وقضايا البيئة والمناخ ودعم الخدمات الصحية ودعم خاص لزيادة قدرات السودان في ما يخص قضايا بناء السلام والتنمية المستدامة والمناطق التى تأثرت بالنزاعات. وأضافت أن حكومة السودان ستلتزم في هذا البرنامج بالمكون المحلي لهذه المشروعات، مبينة أن هناك آلية مشتركة للمتابعة وتقييم البرنامج.



من جهتها؛ قالت مارتا راديسون إن الوثيقة تمثل فرصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في السودان وتساهم في تحقيق الأولويات الوطنية وفقا لخطط التنمية الوطنية في السودان، وأشارت أن الوثيقة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقدرة على مواجهة تغير المناخ وتقديم الخدمات الاجتماعية.

يذكر أن الوثيقة التي تم توقيعها غطت محاور الحكم الراشد وسيادة حكم القانون واستقرار المجتمعات وبناء السلام والبيئة وتنمية الموارد الطبيعية .



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