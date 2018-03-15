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أخبار محلية - سياسية

تور الدبة تؤكد دعم الرئاسة لشريحة المصابين بفيروس الإيدز

التاريخ : 15-03-2018 - 05:53:00 مساءً
الخرطوم 15-3-2018 (سونا) - أكدت د تهاني علي تور الدبة وزيرة الدولة بوزارة العدل؛ اهتمام ودعم رئاسة الجمهورية لقضايا المصابين والمتعايشين مع فيروس الإيدز، داعية جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجهات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني بدعم تلك الشريحة وتفهم احتياجاتهم ودمجمهم في المجتمع مع وضع التحوطات الصحية اللازمة؛ إضافة الى توفير وسائل الإنتاج واستيعابهم ضمن منظومة مشاريع الأسر المنتجة لحفظ حقوقهم في المجتمع.
وأشارت - لدى ترؤسها ببرج العدل اليوم - اجتماع لجنة دراسة تحليل البيئة القانونية للاستجابة القومية للمصابين بفيروس الإيدز بحضور وزيرة الدولة بالصحة د. فردوس عبد الرحمن الى أن السودان يأتي في المرتبة الرابعة عالمياً في مجال تحليل البيئة القانونية للمصابين بفيروس الإيدز.
وأبانت أن السودان من أوائل الدول التي شرعت في تكوين لجنة لمكافحة الأيدز منذ العام 1986 كما أوضحت أن هناك أكثر من 42 مؤسسة رسمية وشعبية في البلاد تكثف جهودها من أجل مجابهة الفيروس.
ووجهت تور الدبة بتكوين لجنة فنية مختصة لوضع خارطة طريق واضحة لإعداد دراسة لتحليل البيئة القانونية للمتعايشين مع الفيروس، إضافة الى إعداد دراسة شاملة حول مطابقة السودان للاتفاقية العربية للوقاية من فيروس الإيدز، مبينة أن مصادقة السودان لهذه الاتفاقية يضمن للمتعايشين حقوقهم وفق الدستور.
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