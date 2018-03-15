اللجنة العليا للدفع الإلكتروني تحدد نهاية يونيو لتقليص سقف تحويل الرصيد

الخرطوم15-3-2018م(سونا) - حددت اللجنة العليا للدفع الالكترونى نهاية يونيو من العام الجاري 2018م موعداً أقصى لتقليص سقف تحويل الرصيد عبر الموبايل الى 100 جنيه فى اليوم .

وأعلنت اللجنة - فى اجتماعها اليوم بوزارة المالية برئاسة د. محمد عثمان سليمان الركابى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بمشاركة د. تهاني عبدالله عطية وزيرة الاتصالات وتكنوجيا المعلومات الرئيس المناوب للجنة ــ أعلنت عن التدرج فى خفض السقف المسموح بتحويله عبر الموبايل ليبدأ بـ 700 جنيه في اليوم اعتباراً من الأول من أبريل المقبل على أن يتدرج ليصل إلى مائة جنيه فى الثلاثين من يونيو القادم . وأعلنت اللجنة عن تحديد سقف الرصيد التراكمي بألف جنيه اعتباراً من الأول من شهر يوليو القادم . وأجازت اللجنة مقترح مجلس المدفوعات الوطني توطئة لرفعه لجهات الاختصاص لإجازته .