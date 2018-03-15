الساعة الآن اليوم آخر تحديث 08:43:00 PM

أخبار محلية - سياسية

البشير يلتقي رئيس المحكمة العليا بسلطنة عمان

التاريخ : 15-03-2018 - 08:13:00 مساءً
الخرطوم 15-3-2018م (سونا) - التقى المشير عمر البشير رئيس الجمهورية ببيت الضيافة مساء اليوم فضيلة الدكتور إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي رئيس المحكمة العليا بسلطنة عمان والوفد المرافق له بحضور مولانا البروفيسور حيدر أحمد دفع الله، رئيس القضاء.
وأشاد الدكتور إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي - فى تصريحات صحفية - بتميز العلاقات بين البلدين، لافتا الى ان زيارته للسودان تأتي فى إطار العلاقات الوطيدة ، بين البلدين ، وقال " إنها علاقة قديمة ومتميزة" .
وقال البوسعيدي إن الزيارة تهدف الى تبادل وجهات النظر فى الجانب القضائي والاطلاع على التجارب القضائية من أجل ترسيخ الفهم القانوني والوصول الى عدالة ناجزة تحقق العدل للمجتمع.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء