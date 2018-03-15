البشير يلتقي رئيس المحكمة العليا بسلطنة عمان

الخرطوم 15-3-2018م (سونا) - التقى المشير عمر البشير رئيس الجمهورية ببيت الضيافة مساء اليوم فضيلة الدكتور إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي رئيس المحكمة العليا بسلطنة عمان والوفد المرافق له بحضور مولانا البروفيسور حيدر أحمد دفع الله، رئيس القضاء.

وأشاد الدكتور إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي - فى تصريحات صحفية - بتميز العلاقات بين البلدين، لافتا الى ان زيارته للسودان تأتي فى إطار العلاقات الوطيدة ، بين البلدين ، وقال " إنها علاقة قديمة ومتميزة" .

وقال البوسعيدي إن الزيارة تهدف الى تبادل وجهات النظر فى الجانب القضائي والاطلاع على التجارب القضائية من أجل ترسيخ الفهم القانوني والوصول الى عدالة ناجزة تحقق العدل للمجتمع.

