وزير الخارجية يشارك في اجتماع تنسيق استراتيجيات الساحل

الخرطوم 15-3-2015م (سونا) - شارك بروفيسور إبراهيم غندور وزير الخارجية ، على رأس وفد السودان في الاجتماع السادس للمنصة الوزارية لتنسيق استراتيجيات الساحل الذي عقد اليوم ، بالعاصمة التشادية انجمينا.

وناقش الاجتماع موقف تنفيذ توصيات الاجتماع الخامس وتنسيق جهود المجموعات الموضوعية التي كونها ذلك الاجتماع، اثر الأزمة الليبية، على دول مجموعة الساحل ودور الأمم المتحدة في دعم مجموعة دول الساحل لمحاربة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن.

وتناول السيد الوزير - في خطابه أمام الاجتماع - تجربة السودان في محاربة التطرف، وأثر الأزمة الليبية على دول الساحل وعلى السودان بصفة خاصة، وضرورة إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه دعم برامج واستراتيجيات دول المجموعة ومساعدتها في الأزمات الحالية. كما تطرق لتجربة القوات المشتركة بين السودان وتشاد.

يشار الى أن وفد السودان ضم كلا من السفير فضل عبد الله فضل مدير مكتب الوزير والسفير عبد الرؤوف عامر مدير إدارة غرب ووسط أفريقيا والسفير عوض الكريم الريح بلة؛ مدير إدارة دول الجوار، إضافة الى السفير عبد العزيز حسن صالح سفير السودان بانجمينا والوزير المفوض الصادق الفاضل؛ نائب السفير.

