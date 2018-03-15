مندوب السودان الجديد لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يقدم أوراق اعتماده

الخرطوم 15-3-2018م (سونا) - قدم السفير د. حسن علي حسن، أوراق اعتماده للمدير العام لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، أحمد أوزمجو، مندوبا دائما لجمهورية السودان ومفوضا لدى المنظمة والمجلس التنفيذي الوزاري، وذلك بمباني المنظمة بلاهاى.

عقب مراسم التقديم، التقى السيد المندوب بالمدير العام للمنظمة؛ جرى خلاله تبادل الرؤى حول عدد من القضايا التي تهم المنظمة، حيث أكد السيد المندوب استعداده التام لمواصلة التعاون بين السودان والمنظمة والعمل بجهد من أجل عالم خال من الأسلحة الكيميائية والدور المهم الذي يلعبه السودان في المحيط الإقليمي في ذلك الشأن.