النائب الأول لرئيس الجمهورية يرأس اجتماع القطاعات الوزارية

الخرطوم 15-3-2018 م (سونا) - رأس النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح اليوم اجتماع رؤساء القطاعات الوزارية ونواب رئيس مجلس الوزراء وقف - خلاله - على أداء القطاعات الوزارية خلال الفترة الماضية؛ والتي تركزت في الاتفاقيات الثنائية وبعض مشروعات الهياكل والقوانين والتشريعات.

وأوضح الأستاذ جمال محمود وزير الدولة بمجلس الوزراء - في تصريحات صحفية - أن الاجتماع وقف على الجهد الذي بذله قطاع التنمية الاقتصادية في إتاحة فرص أكبر للاستثمار الخارجي في كافة المجالات؛ خاصة وأن هناك العديد من الطلبات من بعض البلدان والشركات للاستثمار في السودان، مبينا أن الاجتماع وقف أيضا على تقرير لجنة المتابعة للموسم الزراعي بعروتيه الصيفية والشتوية من حيث تنفيذ الالتزامات من قبل المؤسسات المعنية بتوفير احتياجات الموسم الزراعي الصيفي والشتوي.

وقال وزير الدولة بمجلس الوزراء أن الاجتماع استمع الى إفادات حول متابعات القطاعات الوزارية لما تم في الوزارات من تنفيذ ما يليها من توصيات في برنامج إصلاح أجهزة الدولة وتوصيات ومخرجات الحوار الوطني.

ووجه رئيس مجلس الوزراء القومي بتطوير الورقة التي قدمتها وزارة مجلس الوزراء حول ترشيد الإنفاق على السفر الخارجي .

