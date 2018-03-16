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تراجع ملحوظ بمعدل البطالة في تركيا خلال ديسمبر 2017

التاريخ : 16-03-2018 - 05:57:00 صباحاً
أنقرة 16 - 3 - 2018م ( الأناضول ) - تراجع معدل البطالة بشكل ملحوظ في تركيا 2.3 نقطة خلال ديسمبر الماضي، ليصل 10.4 في المئة، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2016، وفق معطيات مؤسسة الإحصاء.
وبحسب المعطيات التي نشرتها المؤسسة يوم الخميس، فإن عدد العاطلين من العمل تراجع خلال ديسمبر بمقدار 581 ألف شخص، وبلغ 3 ملايين و291 ألفا.
وأشارت مؤسسة الإحصاء التركية إلى تراجع معدل البطالة غير الزراعية في البلاد 2.6 نقطة خلال الشهر المذكور، ليصل 12.3 في المئة، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2016.
كما تراجع معدل البطالة بين الشباب (15 ـ 24 عاما) خلال ديسمبر بمقدار 4.8 نقاط، ليصل 19.2 في المئة.
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