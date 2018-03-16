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أخبار محلية - اقتصادية

إقتصادي يطالب بالحد من الوجود الاجنبي فى التجارة فى البلاد

التاريخ : 16-03-2018 - 09:03:00 صباحاً
الخرطوم 16 -3- 2018م (سونا)- طالب الخبير الاقتصادي محمد الجاك أحمد أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم بالحد من الوجود الأجنبي فى التجارة لجهة ان الأجانب يصدرون سلعهم الى الأسواق الخارجية دون اعادة حصائل هذه الصادرات الى خزينة البلاد مما ينعكس سلبا على مجمل الاوضاع الاقتصادية فى البلاد .
ودعا الجاك فى تصريح (لسونا) المصارف السودانية لاستغلال الموارد المتاحة من النقد الاجنبي وفقا للاستخدامات التى حددها بنك السودان حتى لا تهدر بعيدا عن مصلحة البلاد والمواطن .
وثمن الجاك توجهات بنك السودان لاعادة التوازن لسوق النقد الاجنبي مشيرا للجهود التى ظل يبذلها البنك المركزي لتمكين القطاع الخاص السوداني من إستيراد السلع الأساسية للمواطنين وتعظيم دوره فى هذا الاتجاه مشيرا للدور الكبير الذى ظل يلعبه القطاع الخاص فى استقرا ر سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية داعيا الحكومة لدعم القطاع الخاص لمواصلة دوره المتعاظم فى قيادة عجلة التنمية فى البلاد .
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