إقتصادي : توجيه أردوغان لشركات بلاده بالإستثمار فى السودان يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

الخرطوم 16 -3-2018م (سونا) قال د. بابكر محمد التوم المحلل الاقتصادي أن توجيه الرئيس التركي الطيب رجب اردوغان لشركات بلاده بالاستثمار فى السودان يساهم فى نقل العلاقات الاقتصادية بين البلدين .من مرحلة التعاون الى مرحلة الشراكة الاقتصادية الحقيقية بين الطرفين

وشدد التوم فى تصريح (لسونا) على ضرورة استفادة البلاد من الخبرات والتقانات التركية الحديثة لاحداث النهضة الاقتصادية الكبرى فى البلاد فى شتى المجالات خاصة فى القطاع الزراعي داعيا الى ربط الزراعة فى البلاد بالصناعات التحويلية لاكساب المنتجات السودانية قيمة مضافة تمكنها من المنافسة فى الاسواق الخارجية .

وزاد التوم بأن دولة تركيا يمكن أن تكون احد اهم منافذ البلاد للاسواق الاوروبية باعتبار انها تتميز بانجح تجربة اقتصادية مع دول الاتحاد الاوروبى لافتا الى ان العديد من الشركات التركية التى ابدت رغبة فى الاستثمار فى السودان تمتلك فروعا وانشطة اقتصادية كبرى مع عدة دول اوروبية خاصة دولة المانيا .

وأبان التوم بان العلاقات السودانية التركية تتميز بانها مزيج من المصالح المشتركة الكبرى على المستوى الاستثماري والتنموي ، مشيراً الى المواقف التركية الداعمة لقضايا السودان فى المحافل الدولية لافتا الى العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الى تم توقيعها بين البلدين والتى ستظهر نتائجها خلال المرحلة القادمة فى شكل مشروعات كبرى فى مجالات مختلفة تشمل التعدين والنفط والغاز والزراعة والطاقة والكهرباء وعدد من المشاريع التجارية .

واكد التوم على أهمية تقوية وتعزيز هذه العلاقات بين البلدين من خلال هذه المشروعات الاقتصادية التنموية والخدمية خاصة ان السودان يزخر بفرص استثمارية واسعة فى كل المجالات .









