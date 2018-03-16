والي النيل الأزرق يبحث مع قيادات الحزب الحر المتحد انطلاقة المناشط التأسيسية للحزب

الدمازين في 16 /3 /2018 ( سونا)- بحث الأستاذ حسين يس حمد والي ولاية النيل الأزرق رئيس مجلس أحزاب الوحدة الوطنية بالولاية لدى لقائه بمكتبه اليوم وفد قيادات الحزب الحر المتحد برئاسة الأستاذة فاطمة المأمون عضو المجلس التشريعي عضو اللجنة التسييرية للحزب ، بحث مجمل الترتيبات الجارية لإنطلاقة المناشط التأسيسية للحزب بالولاية .

وأكد الوالى حرص حكومة الولاية على توفير الدعم اللازم لكافة الأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء مجلس أحزاب الوحدة الوطنية وتمكينها من الإنخراط في منظومة الإستقرار والوفاق الوطني بالولاية .

وتناولت الاستاذة فاطمة التحديات التي تواجه مسيرة أداء النشاط الحزبي , مؤكدة جاهزية الحزب وكافة قواعده للإنخراط في دفع عجلة السلام والإستقرار والوفاق الوطني بالولاية والبلاد عامةً .

