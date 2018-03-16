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أخبار محلية - سياسية

قيادى بالموتمر الوطني بشمال كردفان يوكد ان التعديلات التى اقرها المكتب القيادى تعيد البناء التنظيمى‎

التاريخ : 16-03-2018 - 11:29:00 صباحاً
الرهد ابو دكنة 16- 3 - 2018م (سونا)- أكد الاستاذ محمد عبد الله حموده القيادى بالموتمر الوطنى بمحليه الرهد ابو دكنه بشمال كردفان ان التعديلات التى اقرها المكتب القيادي بالمركز تساهم كثيرا فى اعاده البناء التنظيمى بكل الولايات .
وقال حموده ( لسونا ) ان الحزب بشمال كردفان ومحليه الرهد أبودكنه يمضى بخطوات تؤكد الجاهزيه لانتخابات 2020م مشيرا الى الاستقبالات الحاشدة التي وجدها رئيس الجمهوريه لدى زيارته للولاية مؤخرا ابتداءا من جبره الشيخ وانتهاءا بزيارته لخلاوى الشيخ الشايقي وخرسي.
وأكد حمودة ان الوطني بالولاية حريص على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى ,كاشفا ان المحليه نالت قسطا كبير فى التنميه فى ظل مشروعات نفير نهضه الولايه .
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