إيلا يشهد زواج البركة العاشر لمنسوبي الأمن بولاية الجزيرة

مدني 16 /3 /2018م (سونا) -إمتدح دكتور محمد طاهر إيلا والي ولاية الجزيرة الدور الكبير الذي ظل يضطلع به جهاز الأمن والمخابرات الوطني في الحفاظ على أمن المجتمع وتحقيق رفاهيته، لافتاً لجهود الجهاز المقدرة في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ عليه والحد من التهريب والحفاظ على خدمات المياه والكهرباء، مثمناً شراكات الجهاز مع أجهزة ومؤسسات الولاية.

جاء ذلك لدى مخاطبته مساء أمس الاحتفال الذي نظمه جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالولاية بمناسبة زواج البركة العاشر الذي جاء تحت شعار: (أقلهن مهراً أكثرهن بركة) وذلك بحضور الفريق أمن تاج السر عثمان مساعد المدير العام لجهاز الأمن ، وعدد من أعضاء حكومة الأمل والتحدي وقطاعات ومنظمات المجتمع المختلفة .

وأشار إيلا إلى أن هذه الخطوة تمثل سنة حميدة درج الجهاز على إحيائها لأعوام مضت بهدف تحصين منسوبيها والعمل على تعزيز استقرارهم الأسري حتى يتسني لهم القيام بدورهم في حماية المجتمع، واصفاً زواج البركة العاشر بأنه يمثل عيداً للولاية.

وتعهد مساعد المدير العام لجهاز الأمن بالعمل على تأمين حياة المواطن، مشيراً إلى أن الوثبة الأولى لمشروع زواج البركة العاشر كانت بالأبيض بتشريف رئيس الجمهورية، وذكر أن المشروع هذا العام استهدف (1000) زيجة على مستوى السودان، منوهاً إلى أن تنفيذ الجهاز لهذه الأنشطة الاجتماعية يأتي لإسهامها الكبير في استقرار المجتمع وتفاعله ، مثمنا على جهود حكومة الولاية بقيادة دكتور محمد طاهر ايلا ودعمهم ومساندتهم لكل برامج وأنشطة الجهاز، كما أشاد بجهود اللجنة العليا للاحتفال في الترتيب والتنظيم، ناقلاً تهاني المدير العام للجهاز لأصحاب الزيجات.

العميد أسامة يوسف خطاب مدير جهاز الأمن بالولاية حيا الحضور الكريم والمشاركة الجماهيرية الواسعة، كما حيا جهود والي الولاية وأعضاء حكومته لدعمهم ومساندتهم للجهاز، متعهداً بالعمل ليلاً ونهاراً من أجل حماية المجتمع، مسجلاً صوت شكر لكل من ساهم في إخراج هذا الاحتفال خاصة ديوان الزكاة ، الضرائب شركة الحمامة وبعض الجهات المساندة .