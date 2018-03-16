مقتل 4 أشخاص على الأقل نتيجة انهيار جسر في جامعة فلوريدا الأمريكية

ميامى 16-3-2018م (بى بى سى )- قال مسؤولون في مدينة ميامي الأمريكية إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا نتيجة انهيار جسر جديد للمشاة في جامعة فلوريدا.

وتقضي طواقم الإنقاذ الليلة في البحث عن أشخاص علقوا تحت الركام.

وقد نشرت صور الجسر المنهار على وسائل التواصل الإجتماعي.

و لم يتضح عدد الأشخاص العالقين في ثماني مركبات كانت تحت الجسر عند انهياره.

وقال قائد قسم الإطفاء في المدينة، ديف دوني، إن عملية الإنقاذ ستتطلب وقتا طويلا قد يستمر طوال الليل أو فترة أطول.ونقل عشرة أشخاص إلى المستشفى للعلاج، وتمكن المنقذون من تخليص شخصين من تحت الأنقاض.

وأكد قائ رجال الإطفاء في فلوريدا مقتل 4 أشخاص، وقال إن عملية الإنقاذ ستستمر طوال الليل وربما أكثر من ذلك.وظهر في صور التقطت من الجو أوائل المنقذين الذين وصلوا إلى موقع الحادث وهم يحاولون الوصول إلى المركبات العالقة.

وأصدرت الجامعة بيانا قالت فيه إن عمليات الإنقاذ ما زالت قائمة.

وقال متحدث باسم الجامعة "نحن مصدومون وحزينون لما حدث، ونحن الآن في طور الإنقاذ وجمع المعلومات".

وقال شاهد عيان لقناة إيه بي سي الأمريكية إن أصوات الصراخ القادمة من المركبات العالقة في الركام كانت مفزعة.

ووصل حاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت إلى موقع الحادث، وقال إنه سيكون هناك تحقيق لمعرفة سبب الحادث.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز إن الرئيس دونالد ترامب على علم بالحادث وإنه سيرسل المساعدات التي يحتاجونها في مكان الحادث.وكان الجسر الذي يزن 861 طنا قد أقيم السبت، حسب التقارير.

وكانت إقامة الجسر مطلبا لطلاب ومدرسي الجامعة ليتجتبوا حركة السير في المنطقة، خاصة بعد مقتل أحد الطلاب عندما صدمته سيارة بينما كان يقطع الشارع المزدحم هناك.

وعبرت الشركة التي نفذت عملية بناء الجسر عن تضامنها مع عائلات الضحايا وتعهدت بالتعاون في التحقيقات التي ستجري من أجل معرفة سبب انهيار الجسر. وكان الجسر سيفتتح ويوضع تحت تصرف المشاة عام 2019.وقد تكلف بناؤه 14.2 مليون دولار، دفعتها وزارة المواصلات الأمريكية.

