ورشة حول العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بالبرلمان بالاحد

الخرطوم 16-3-2018م (سونا) - تنظم لجنة الصحة والبيئة والسكان والشؤون الإنسانية بالمجلس الوطني بالتعاون مع وزارة التنمية والضمان الاجتماعي ورشة عمل بعنوان "العودة الطوعية للنازحين واللاجئين الواقع والتحديات والحلول" وذلك بعد غد الأحد الساعة العاشرة صباحا بالقاعة الخضراء بالمجلس تحت شعار "عودة طوعية آمنة واستقرار حقيقي ودائم" برعاية رئيس البرلمان البروفيسور إبراهيم احمد عمر.

وقال الدكتور أحمد صباح الخير رزق الله رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الإنسانية التابعة للجنة الصحة والبيئة والسكان بالبرلمان إن الورشة تهدف للفت النظر للعودة الطوعية، ولفت نظر المجتمع والحكومة والمجتمع الدولي لأهداف العودة الطوعية والمشاكل والحلول، مضيفاً أنه ليس الهدف منها العودة الطوعية لدارفور فقط ؛ بل كل المناطق التى تأثرت من ويلات الحرب.

وأشار رزق الله الى أن الهدف من الورشة ايضاً الخروج بتوصيات تكون دليلا لكل الذين يسهمون في العودة الطوعية.وقال إن الورشة ستناقش عددا من أوراق العمل.