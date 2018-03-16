وكيل الزراعة : تنظيم الأسبوع الوطني للزراعة الجمعة القادمة

الخرطوم 16-3-2018م (سونا) - أكد الدكتور بدرالدين الشيخ محمد الحسن وكيل وزارة الزراعة والغابات اكتمال التحضيرات لتنظيم الأسبوع الوطني للزراعة الذي تقيمه الوزارة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاحتفال باليوم الوطني للزراعة كل عام مشيرا الى انه سيكون فى الفترة من 23 - 29 من مارس الجاري بمشاركة كل فعاليات الدولة والمهتمين بالقطاع الزراعي العريض.

وقال الوكيل لـ (سونا) إن الاحتفال باليوم الوطني للزراعة يشجع على الاستمرار بأن الزراعة هي قاطرة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ويعكس ما قامت به الوزارة والجهات المختصة من نجاحات للمواسم الزراعية.

وأشار محمد الحسن إلى أن الاحتفال سيكون مساء يوم الجمعة القادم بأرض المعارض ببري وسيتم فيه تكريم نماذج من الشخصيات المبدعة فى المجال الزراعي ويستمر لمدة أسبوع تقدم خلاله أوارق عمل وكرنفالات ومسارح وندوات بمشاركة الولايات والمنظمات المحلية والعالمية العاملة فى مجال الزراعة والداعمة لها.

