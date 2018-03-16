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أخبار محلية - سياسية

قيادة البرلمان تنظر غدا في جملة من الموضوعات

التاريخ : 16-03-2018 - 08:41:00 مساءً
الخرطوم 16-3-2018م (سونا) - تنظر لجنة قيادة المجلس الوطني غداً برئاسة البروفيسور ابراهيم احمد عمر رئيس المجلس فى جملة من الموضوعات متمثلة في ملاحظات نواب البرلمان في الجلسة الختامية لدور الانعقاد السابق المنتهية في يناير الماضي اضافة لجدول اعمال المجلس للأسبوعين الاولين من جلسات المجلس لدور الانعقاد الجديد الذي تبدأ اعماله في الثاني من ابريل المقبل .
كما تناقش قيادة المجلس الوطني مقترحات اللجنة المكلفة بدراسة الاجراءات التقشفية ، وتعقد في مساء يوم غد السبت اللجنة المشتركة الدائمة بين المجلسين المجلس الوطني ومجلس الولايات اجتماعا تناقش خلاله عدد من الموضوعات الخاصة بالهيئة التشريعية القومية والقضايا التي تنتظر الدورة المقبله للهيئة.
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