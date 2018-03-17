بدء تشييد حوض لبناء السفن على الساحل الشرقي للسعودية



دبي 17 - 3 - 2018 ( رويترز) أعلنت «لامبريل» لبناء منصات الحفر النفطية يوم الجمعة بدء العمل في مشروع مشترك لتشييد حوض لبناء السفن على الساحل الشرقي للسعودية.

وجاء في بيان للشركة ان المشروع المشترك، «شركة الصناعات البحرية العالمية»، بدأ العمل بعد التوصل إلى اتفاق قرض من «صندوق التنمية الصناعية» السعودي المدعوم من الدولة.

ووافق الصندوق من حيث المبدأ العام الماضي على تقديم تمويل بقيمة 3.75 مليار ريال (مليار دولار) إلى المشروع.

و»شركة الصناعات البحرية العالمية» هي شراكة بين «لامبريل»، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، و»أرامكو السعودية» العملاقة للنفط، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري»، و»هيونداي للصناعات الثقيلة» الكورية الجنوبية.

وسيتولى مسؤول تنفيذي في «أرامكو» منصب الرئيس التنفيذي للمشروع، الذي قالت أرامكو في وقت سابق إنه سيتكلف ما يزيد عن 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار).

وقال البيان إن إجمالي القيمة المتوقعة لمساهمة لامبريل على مدار فترة البناء تصل إلى 140 مليون دولار.

ومن المخطط أن تكون المنشأة التي تبلغ مساحتها حوالي 12 مليون متر مربع قادرة على تصنيع أربع منصات حفر بحرية سنويا، وأكثر من 40 سفينة بما في ذلك ثلاث ناقلات نفط عملاقة وخدمة أكثر من 260 منتجا بحريا.