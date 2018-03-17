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المغرب يبدأ إنشاء أولى محطات شحن السيارات الكهربائية

التاريخ : 17-03-2018 - 06:40:00 صباحاً

الرباط 17 - 3 - 2018 ( الأناضول ) أعلن المغرب يوم الجمعة الشروع في تركيب أولى محطات شحن السيارات الكهربائية، في محطات الاستراحة والوقود الواقعة على الطرقات السريعة. جاء ذلك في بيان صادر عن «معهد أبحاث الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة» في البلاد. وسيُبدأ بتركيب أولى هذه المحطات على الطريق السيار (طريق المرور السريع) الرابط بين طنجة في أقصى الشمال ومدينة أغادير في الجنوب، البالغ طوله 800 كيلومتر.
وستكون المسافة بين محطات الشحن 60 كيلومتر. وسيبلغ عددها 37 محطة، فيها 74 نقطة شحن بتيارات كهربائية مختلفة.
يذكر ان المغرب أعفى السيارات الكهربائية من الضرائب، وكذلك البُنى التحتية للشحن، من أجل تحفيز وتشجيع المستثمرين والمنتجين والمصنعين ومستعملي هذا النوع من السيارات.
ويهدف المغرب إلى رفع حصة الكهرباء التي يتم توليدها من الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي التوليد في البلاد في أفق 2020، وإلى 52% في أفق 2030 ،على أساس 20% من الطاقة الشمسية،و20% من طاقة الرياح، و12% من طاقة المساقط المائية.
وبدأ االمغرب في فبراير/شباط 2016 تشغيل محطة نور1 لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، في مدينة ورزازات (وسط). وتُعد هذه المحطة الأكبر من نوعها في العالم.
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