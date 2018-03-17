«مبادلة للاستثمار» الإماراتية تدرس بيعا جزئيا أو كليا لشركة «ثيبسا» الآسبانية للنفط والغاز



أبوظبي/مدريد 17 - 3 - 2018 ( رويترز) قال متحدث باسم «مبادلة للاستثمار» في أبوظبي يوم الجمعة أنها تدرس بيعا جزئيا أو كليا لشركة «ثيبسا» الإسبانية للنفط والغاز وستستخدم حصيلة البيع في أعمال توسعة.

وأكدت «مبادلة»، وهي صندوق سيادي استثماري مملوك لحكومة أبوظبي، في بيان أنها تعمل مع إدارة «ثيبسا على دراسة خيارات من بينها الإدراج أو بيع حصة إلى مستثمر آخر.

وتمتلك «مبادلة» بالكامل الشركة الإسبانية المتخصصة في تكرير النفط وتوزيع الوقود، والتي تعمل أيضا في مجال الاستكشاف والإنتاج في أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا وآسيا.

وبعد سنوات عمل فيها على زيادة حصته في «ثيبسا»، اشترى صندوق الثروة السيادي لأبوظبي الأسهم الباقية التي لا يملكها بالفعل من «توتال» الفرنسية في 2011، في صفقة قدرت قيمة الشركة الإسبانية بنحو 7.5 مليار يورو (9.3 مليار دولار).

وقالت «مبادلة» في بيان عبر البريد الإلكتروني يوم الجمعة «تتضمن الخيارات الخاضعة للدراسة إدراجا محتملا، وشراكات استراتيجية، وإشراك مستثمرين آخرين».

وأكدت متحدثة باسم «ثيبسا» في مدريد أن الشركة المالكة لها تدرس إدراجا للأسهم أو بيعا محتملا.

وتنتج أبوظبي معظم النفط في الإمارات العربية المتحدة، التي تملك سابع أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط والغاز في العالم. وتحوز دولة الإمارات ستة في المئة من احتياطيات الخام العالمية.

وكان الرئيس التنفيذي لـ»مبادلة» قد قال العام الماضي ان الشركة ترتب لاستثمارات خارجية جديدة وقد تبيع أيضا بعض حصصها الحالية في شركات أو تقلص تلك الحصص.

وأظهرت نتائج أعمال «ثيبسا» التي صدرت أمس الأول قفزة بنسبة 60 في المئة في صافي الربح المعدل، بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الربحية في أنشطة التكرير. وقفز الربح الأساسي للشركة 18 في المئة إلى 1.87 مليار يورو.

كانت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أرست في فبراير/شباط حصة بنسبة 20 في المئة على «ثيبسا» في حقلي سطح الرزبوط وأم اللولو النفطيين البحريين في أبوظبي الواقعين في الخليج.