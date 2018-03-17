وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم:الشروع في توفير تمويل اصغر للخريجين والشباب والأسر محدودة الدخل



الخرطوم 17-3-2018 (سونا) - شرعت وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم في الشراكة مع بنك النيلين في اطار الخرطوم عاصمة الإنتاج لعام (2018) لتوفير تمويل أصغر لشرائح الخريجين والشباب والأسر محدودة الدخل لإخراجهم من دائرة الرعاية الى دائرة للإنتاج للاسهام في دعم وتطوير المجتمع.

وقالت دكتورة أمل البكرى البيلي وزير التنمية الاجتماعية /لسونا/ إن قضية الخريجين تجد الاهتمام والرعاية من قيادة الدولة مبينة أن رؤية حكومة ولاية الخرطوم الخاصة بملف الخريجين تتجاوزالأنماط التقليدية لطرق التمويل المعروفة.

وأبانت البيلى أن القضية الأساسية لمحاور مشروع الخرطوم عاصمة الانتاج تتمثل في توفير فرص عمل وتوسيع دائرة الانتاج ويقوم بها قطاع التشغيل ويضم مؤسسة التنمية الاجتماعية وهيئة الاعمال الصغيرة ومؤسسة تشغيل الخريجين وصندوق التمكين الاجتماعى .

وذكرت ان الوزارة عمدت لتبني سياسات لإدراج حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية طموحة تسهم في تحقيق النمو الشامل لتصل الي مختلف فئات المواطنين بشكل أفضل وأكثر عدالة مبينة أن تحقيق الاستقرار يعتبر الأداء الأهم لتحسين أحوال الناس المعيشية ولابد أن تتخذ فلسفة اقتصادية مفادها أن العدالة الاجتماعية قوة دافعة للنمو الاقتصادي للوصول للهدف المطلوب.

من جانبه قال السيد سامى الدين محمد سعيد المدير العام لمؤسسة التنمية الاجتماعية رئيس قطاع التشغيل بوزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم إن الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة وبنك النيلين تأتي بمبادرة من البنك وتعد جزءا من مشروع الخرطوم عاصمة الانتاج .

وأضاف أن مؤسسة التنمية الاجتماعية استهدفت تمويل أصغر للشباب والمرأة وصغار المنتجين والخريجين بمشروعات انتاجية وحرفية تحقيقا لسياسات الدولة والبنك المركزى للعام 2018 للتحول من الرعاية للانتاج .

وأكد أن العمود الفقرى لمشروعات الخرطوم عاصمة الانتاج هو الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدنى .

