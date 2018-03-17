حكومة سنار توقع اتفاقية تعاون مع وزارة الثروة الحيوانية

سنجة 3/17 / 2018 م ( سونا) - وقعت حكومة ولاية سنار إتفاقية تعاون مشترك مع وزارة الثروة الحيوانية والسمكية الاتحادي . ووقع عن حكومة الولاية الوالي الاستاذ الضو الماحي وعن وزارة الثروة الحيوانية والسمكية وزير التروة الحيوانية الاستاذ بشارة جمعة أرو.

ونصت الاتفاقية علي تطوير قطاع الثروة الحيوانية في المحاور كآفة وتتفيذ حملات تطعيم راتبة للثروة الحيوانية تبدأ مطلع مايو المقبل بجانب توفير اللقاحات الاصطناعية لتحسين سلالات قطيع الماشية وزيادة الانتاج لرفع قيمة الصادر علاوة على إنشاء مسالخ حديثة تبدأ من الوحدات الادارية وصولا لحواضر المحليات.

وأكدت الاتفاقية الاهتمام ببحوث الثروة الحيوانية ودعمها بمليون جنيه وتوفير وحدات بيطرية جوالة و متحركات لانفاذ حملات التطعيم مناصفة بين حكومة الولاية و وزارة الثروة الحيوانية والسمكية وتوفير مسطحات مائية لشرب الحيوان بمناطق المصايف والمخارف بجانب اعتماد تدريب وتأهيل (20) كادرا من العاملين في قطاع الثروة الحيوانية.

وقال والي سنار الضو الماحي إن الاتفاقية جاءت إنفاذا لمخرجات وتوصيات المؤتمر القومي للثروة الحيوانية الذي إنعقد بالخرطوم شهر فبراير الماضي مؤكدا أن حكومته ستترجم الاتفاقية الي محاور تنفيذية تنهض بالثروة الحيوانية بولايته.

وقال الوزير إن ولاية سنار تمتلك ثروة حيوانية ضخمة مؤكدا أن الاتفاقية من شأنها أن تعمل علي نهضة وتطور قطاع الثروة الحيوانية في مختلف المجالات.