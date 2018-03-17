ديوان الزكاة بالجزيرة يرصد 2.6 مليون جنيه لإنفاذ مشروعات برنامج إسناد الأنعام

في 17 -3 -2018 م (سونا) - أكد د.الفاتح بشرى حشاش وزير الشؤن الإجتماعية بولاية الجزيرة أن برنامج إسناد الأنعام الذي ينفذه ديوان الزكاة بولاية الجزيرة تجربة ناجحة ومتميزة.

ولفت خلال مخاطبته بقرية السيال فاطر بمحلية شرق الجزيرة إحتفال ديوان الزكاة بتدشين مخيم إسناد الأنعام بقرى السيالات لأهمية الأنعام في تطوير الموارد وزيادة الجباية .ودعا حشاش الي تعزيز برنامج الإسناد في التلقيح الصناعي وتوفير وسائل الحركة لتطعيم الأنعام وتقديم الإرشاد . ووجه بتوفير المراعي الطبيعية معلناً إدخال الفقراء بقرى السيالات تحت مظلة التأمين الصحي ضمن مشروع الدعم الإجتماعي للكفالة الصحية والتصديق بمركز لتنمية المرأة .

من جانبه أعلن الأستاذ مصطفى الشامي عمر بدر معتمد محلية شرق الجزيرة إستمرار الجهود لتكملة طريق تمبول - رفاعه وكشف عن دعم المحلية لخدمات المياه والكهرباء وتبني مشاريع تنمية الأرامل والأيتام والفقراء بقري السيال وإستعرض جهود الولاية بالتنسيق مع ولايات سهل البطانه للحد من جرائم السالف والإتجار بالبشر . فيما تناول د. تاج السر ميرغني أحميدي أمين ديوان الزكاة بالولاية أهمية التنوير بفقة الزكاة ودورها في إزكاء وإشاعة قيم التكافل معلنا عن رصد 2.6 مليون جنيه لمشروع إسناد الأنعام بالولاية موزعة علي صيانة وتأهيل الحفائر واقامة مخيمات بيطرية إرشادية وتسيير قوافل دعوية إضافة لدعم كلية الإنتاج الحيواني والمستشفي البيطري بجامعة البطانه وزاد أن البرنامج يستهدف تطوير الأنعام وزيادة مواعين الجباية وعبر عن إشادته بالشراكة القائمة بين ديوان الزكاة ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالولاية لتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج . وقطع بإستمرار مشروعات الإسناد والمشاريع الإنتاجية للأسر المتعففة وجدد إلتزام الديوان بإنقاذ مشروعات تنمية المرأة.

وكان الأستاذ أبراهيم موسى عيسى مدير الجباية بديوان الزكاة الإتحادي قد جدد إلتزام الامانة العامة للزكاة بإستمرار الإسناد للأنعام وإسناد الففراء الرحل مشيداً بتجربة الجزيرة في هذا الاطار .

من جانبه أعلن د.جعفر أحمد البشير مدير الثروة الحيوانية بالولاية عن تطعيم 27 ألف رأس من الضأن ضد الأمراض وتطعيم 2 ألف رأس من الأنعام ضد الديدان ورش 5 آلاف من الأبقار.

واشار الي تماشي أستراتيجية إدارته مع خطط ومشروعات الزكاة في رفع المستوى الإقتصادي للمجتمع الرعوي وتنمية قدرات المرأة على الصناعات التحويلية .

وكان قد تحدث في مستهل الإحتفال ممثل المنطقة مثمناً قيام المخيم البيطري بالمنطقة لدوره البارز في تطوير قطاع الأنعام وتحريك الإقتصاد بالمنطقة ودعا الي معالجة قضايا الخدمات بالمنطقة وإدخال المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي .

وطالب الزبير عبد الباقي ممثل الرعاة بشرق الجزيرة بحسم المتفلتين للحد من النهب المسلح للأنعام والحد من تغول الزراعة المطرية وتمدد الحيازات السكنية على أرض المراعي الأمر الذي ترتب عليه عدم وجود مأوي للحيوان بالمحلية . وثمن الشراكة بين الثروة الحيوانية والزكاة لتطوير الأنعام .

هذا وقد إشتمل المخيم علي عيادات بيطرية متحركة وثابته وتطعيم للأنعام ومشروعات إنتاجية وقوافل دعوية .