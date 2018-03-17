مستشار في مجال السياحة:الاستثمارفى قطاع السياحة يتصدر قائمة الاستثمارات المفضلة لدى المستثمرين

الخرطوم 17-3-2018 (سونا) - قال الخبير والمستشار السياحى الاستاذ عثمان ابراهيم محمد ان الاستثمار فى قطاع السياحة يتصدر قائمة الاستثمارات المفضلة لدى المستثمرين ورجال الاعمال ببيوت التمويل الاقليمية والعالمية .

جاء ذلك لدى مشاركته ورشة دعم البر لمان للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال السياحة والتي نظمتها بالبرلمان لجنة الثقافة والسياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والحياة البرية و شركة ناينتي ناين ميديا للأغراض المتعددة.

وأبان أن السائح بالدفع المادى الفورى واحيانا المقدم مقابل اى خدمة يجنب الدولة سلحفائية السداد مقارنة بالصادرات الاخرى والتى تخضع لاجراءات كثيرة كالشحن والتفريغ والاجراءات الجمركية لافتا ان خبراء الاقتصاد العالميين يقيمون الدولار الواحد الناتج عن السياحة ب 2 ونصف مقابل الدولار الواحد الناتج عن الصادرات الاخرى .

و اشارت الورقة الى تميز البلاد بما اسماه عجايب السودان السبع نهر النيل والصحراء وشرق وغرب النيل والخرطوم ومحمية الدندر وجبل مرة والتراث الشعبى لاكثر من 430 قبيلة فضلا عن موقع البلاد المتفرد .

واستعرضت الورقة آراء خبراء السياحة فى العالم بدءا من المستر (اسثريتر ) من المعونة الامريكية ومستر فوكاس ابو السياحة فى اليونان والذين اجمعوا على ان ما يوجد في السودان هو كنوز سياحية يمكنها ان تحقق عشرات المليارات من الدولارات سنويا فى حال توفر البنيات والخدمات والتسهبلات المطلوبة لتنمية السياحة .

