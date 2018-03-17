نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر:الاتجار بالبشر استغلال الإنسان في الأعمال القسرية والدعارة والتجنيد

الخرطوم 17-3-2018م (سونا) - قال الاستاذ اسماعيل عمر تيراب نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن عملية الاتجار بالبشر هي عملية استغلال الانسان في الاعمال القسرية دون اجر واستغلال الفتيات في الدعارة بشكل منظم وتجنيد الأطفال في الحركات المسلحة .

وأضاف أن عملية إنتزاع أعضاء جسم الانسان تدخل ضمن الجريمة المنظمة وتتم عبر عدة حلقات متصلة في عدد من الدول فى اطار عملية الاتجار بالبشر.

و قال تيراب في حواره مع وكالة السودان للانباء ينشر لاحقا إن الجريمة المنظمة تشمل تجارة المخدرات و تجارة الأسلحة و الهجرة غير الشرعية و التهريب و الإرهاب و غسيل الأموال مشيرا الي أن هناك أنماطا متعددة من الجرائم المنظمة تقوم بها حلقات منظمة في العالم لافتا بان السودان يحده حدود بطول سبعة آلاف و 800 كيلو متر مما يجعل مراقبته صعبة.

ولفت تيراب الى دواعي وأسباب الاتجار بالبشر وتتمثل في الفقر والنزاعات وعدم الاستقرار في الدول الفقيرة وقال " هذا ما يدفع الشباب أكثر من غيرهم للهجرة غير الشرعية. "

