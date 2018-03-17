أكثر من 32 ألف طن من المحاصيل التي ترد سوق المحاصيل بمحلية أم روابة

أم روابة 17 - 3 - 2018 م (سونا) - قالت الأستاذة سارة نصر الدين محمد صالح المدير التنفيذي لأسواق المحاصيل بمحلية أم روابة بالإنابة بولاية شمال كردفان، إن جملة المحاصيل التي وردت للأسواق خلال العام 2017 بلغت32 ألف طن و793 كليو، وردت من مناطق الإنتاج المختلفة .

وقالت سارة في تصريح لـ(سونا) إن المحاصيل التي وردت شملت السمسم، الفول الخام والمقشور، حب البطيخ، الكركدي، صمغ الهشاب، الطلح، البان والسنمكة، وأبانت أن بورصة أسواق المحاصيل بأم روابة تشهد تدفقا من المحاصيل الورادة.

وأوضحت أن الأسواق الرئيسة بالمحلية الخاصة بالمحاصيل تبلغ 15 سوقا رئيسا، لافتة إلى أن إدارتها وضعت العديد من الخطط والتدابير المحكمة للحد من تهريب المحاصيل وذلك من خلال نقاط الرقابة الثباتة والمتحركة التي تجوب كافة مناطق إنتاج المحاصيل بمناطق المحلية المختلفة.

وأوضحت سارة أنه تم توفير كافة الاحتياجات الضرورية للمتعاملين مع السوق من المنتجين وتجار المحاصيل ومناديب الشركات العاملة فة تجارة المحاصيل، وأكدت أن المحلية هي إحدى المحليات التي يعول عليها كثيرا في الإنتاج الزراعي .

