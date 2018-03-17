والي النيل الأزرق يستمع الي تنوير حول قضايا السلام في الولاية

الدمازين في 17/ 3/ 2018 ( سونا) - اطلع الأستاذ حسين يس حمد والي ولاية النيل الأزرق لدي لقائه مكتبه اليوم العميد (م) إستيفن ميسا دنيا المعتمد برئاسة حكومة الولاية لشئون السلام عضو الوفد الحكومي لمفاوضات السلام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا الي تنوير حول مجمل القضايا المتعلقة ببرامج السلام بصورة عامة والترتيبات الخاصة بمسيرة المفاوضات على وجه الخصوص .

و أكد حسين حرص حكومة الولاية على دعم الجهود الرامية لإنجاح مفاوضات السلام ، مشيداً بجهود أعضاء الوفد الحكومي للمفاوضات و تضحياتهم في سبيل إنجاح المفاوضات تعزيزاً لمسيرة السلام والإستقرار والنهضة التنموية بالولاية .

وقدم المعتمد برئاسة حكومة الولاية لشئون السلام تنويراً متكاملاً حول برامج التعاون والتنسيق مع شركاء السلام الى جانب الإستعدادات والتدابير الخاصة بالمفاوضات مع حاملي السلاح .

