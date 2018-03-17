سمية أكد: تبحث مع وفد محلية حلفا الجديدة الاستفادة من العون الأجنبي الذي يأتي للسودان

الخرطوم 17-3-2018 (سونا) - التقت وزيرة الدولة بالتعاون الدولي الدكتورة سمية أكد بمكتبها بالوزارة بحضور وزير الدولة بمجلس الوزراء الدكتور طارق توفيق، بوفد محلية حلفا الجديدة الزائر برئاسة الفريق معاش محمد أحمد اونور، الذي أكد أن زيارة الوفد لوزارة التعاون الدولي تجيء في إطار الجهود التي تبذلها حكومة المحلية للاستفادة من العون الأجنبي الذي يأتي للسودان عبر بوابة وزارة التعاون الدولي من شركاء التنمية ودول التعاون الثنائي والوكالات الدولية، وذلك للاستفادة منه في المشروعات التنموية المطروحة بالمحلية، ليساعد في زيادة الإنتاج الزراعي، وقضايا سلاسل القيمة من خلال تأهيل المطاحن ومحالج النسيج، وأضاف أونور أن هناك العديد من البنيات التحتية متوفرة بالمحلية وبالقليل من تقديم المساعدات المالية والفنية تستطيع المحلية أن ترفد السوق المحلي بالإنتاج الوفير .

من جهتها ثمنت الوزيرة سمية الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة المحلية في الاهتمام بالمشروعات والبرامج التنموية التي تستطيع المحلية من خلالها إحداث التنمية المستدامة في العديد من المجالات، إلى جانب رفع روح التنافس مع بقية محليات الولاية.

ووعدت سيادتها أن وزارة التعاون الدولي ستدرس الطلب وتقوم بتوجيه الدعم المناسب للمحلية، على أن تنفذ في المشروعات والبرامج ذات الأولويات الوطنية

