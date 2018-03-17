الساعة الآن اليوم آخر تحديث 09:17:00 PM

أخبار محلية - اقتصادية

وزيرة المالية بشمال كردفان تترأس اجتماع فريق عمل تخفيف أعباء المعيشة

التاريخ : 17-03-2018 - 02:01:00 مساءً
الأبيض 17 - 3 - 2018 (سونا) - ترأست الأستاذة ماريا الأمين محمد، وزيرة المالية بولاية شمال كردفان، اجتماع فريق العمل الخاص بتخفيف أعباء المعيشة، اليوم، حيث تمت مناقشة سير عمل معرض البيع المخفض الذي وجد إقبالا كبيرا من المواطنين.
وتطرق الاجتماع إلى المساعي الكبيرة للاتحاد التعاوني بالولاية واتحاد عمال الولاية في تخفيف أعباء المعيشة عبر المنافذ بالأحياء ومواقع العمل.
وشدد الاجتماع على ضرورة تصميم موقع ثابت لمعرض البيع المخفض لضمان الاستمرارية، فضلا عن إنشاء مراكز برئاسة المحليات.
وركز الاجتماع على ضرورة توفير احتياجات شهر رمضان، وأمن المجتمعون على العديد من النقاط التي طرحت في إطار تخفيف أعباء المعيشة.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء