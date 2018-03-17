أكثر من مليار و59 مليون حجم السيولة المتدوالة بأسواق المحاصيل بأم روابة بشمال كردفان

أم روابة 17 3 2018 (سونا) كشفت الأستاذة سارة نصر الدين محمد صالح المدير التنفيذي للأسواق بأم روابة بالإنابة بولاية شمال كردفان أن حجم السيولة التي تم تدوالها خلال العام 2017 بلغت مليار و59 مليون و143 ألف جنيه.

وقالت سارة لـ(سونا) إن هذه السيولة تم تدوالها في شراء المحاصيل التي وردت في ذات العام والتي شملت كافة المحاصيل الزارعية التي تزرع بمناطق الإنتاج المختلفة، وأوضحت أن جملة المحاصيل التي تم تصديرها في العام ذاته بلغت 23 ألف و 962 طنا من المحاصيل المختلفة .

وقالت سارة إن محلية أم روابة تتميز بالعديد من محاصيل الصادر التي تتصف بالميز التفضيلية والشهرة ذائعة الصيت في الأسواق العالمية والعربية.

وأكدت أن التجار بالأسواق الخاصة بالمحاصيل حريصون كل الحرص على الإعداد الجيد للمحاصيل الصادرة بجانب وجود مراكز إعداد الصادر التي تعمل وفقا للمواصفات المطلوبة .

