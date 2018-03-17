الساعة الآن اليوم آخر تحديث 09:17:00 PM

أخبار محلية - اقتصادية

الاجتماع السنوي لمديري المراعي بالولايات الاثنين القادم بولاية كسلا

التاريخ : 17-03-2018 - 05:11:00 مساءً
الخرطوم 17-3-2018م(سونا) - يلتئم يوم الاثنين القادم الاجتماع السنوي لمديري المراعي بالولايات بولاية كسلا لتحقيق نتايج مسح الموارد الرعوية بالسودان .
وقال وزير الثروة الحيوانية بشارة جمعة ارور في تصريحات صحفية إن الهدف من هذا الاجتماع تفعيل السياسات والضوابط الكفيلة لحماية المراعي مع الرصد التام للمتغيرات التي حدثت في بعض المراعي الطبيعية من قبل بعض الجهات والعمل على قيام مشاريع رعوية لتحسين المراعي وحمياتها وكذلك لمصلحة تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتوفير المراعي والأعلاف الطبيعية بكميات كبيرة تصلح للقطيع القومي .
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء