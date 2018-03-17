الاجتماع السنوي لمديري المراعي بالولايات الاثنين القادم بولاية كسلا

الخرطوم 17-3-2018م(سونا) - يلتئم يوم الاثنين القادم الاجتماع السنوي لمديري المراعي بالولايات بولاية كسلا لتحقيق نتايج مسح الموارد الرعوية بالسودان .

وقال وزير الثروة الحيوانية بشارة جمعة ارور في تصريحات صحفية إن الهدف من هذا الاجتماع تفعيل السياسات والضوابط الكفيلة لحماية المراعي مع الرصد التام للمتغيرات التي حدثت في بعض المراعي الطبيعية من قبل بعض الجهات والعمل على قيام مشاريع رعوية لتحسين المراعي وحمياتها وكذلك لمصلحة تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتوفير المراعي والأعلاف الطبيعية بكميات كبيرة تصلح للقطيع القومي .