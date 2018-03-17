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الصين تبدأ بناء سفينة طريق الحرير القطبي

التاريخ : 17-03-2018 - 05:44:00 مساءً
شنغهاي 17 /3 /2018م (رويترز) - قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم السبت إن الصين بدأت بناء أول سفينة سياحية لاستكشاف القطب الشمالي.
وتتطلع الصين إلى أن تؤدي ظاهرة الاحتباس الحراري لفتح ممرات بحرية تصل بمبادرة الرئيس شي جين بينغ (الحزام والطريق) إلى القطب الشمالي.
وقالت شينخوا إن من المتوقع استكمال بناء السفينة، التي يبلغ طولها 104.4 متر، في أغسطس آ 2019. وستكون السفينة مزودة بنظام تحكم ودفع كهربائي متقدم قادر على الإبحار في المياه المتجمدة.
وأصدرت الصين أول وثيقة رسمية بشأن سياسة القطب الشمالي في يناير كانون الثاني. وكشفت الوثيقة عن خطط لتشجيع الشركات على تأسيس بنية تحتية والقيام برحلات تجارية تجريبية بهدف بناء ”طريق الحرير القطبي“.
وتهدف مبادرة الحزام والطريق إلى تعزيز دور الصين العالمي من خلال ربط الصين بدول في أوروبا والشرق والأوسط ومناطق أخرى من خلال مشروعات بنية تحتية ضخمة.
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