148.9 مليون جنيه إيرادات فرع جهاز شؤون العاملين بالخارج بولاية الجزيرة في العام 2017م



مدني 17-3-2018م(سونا) - كشف الأستاذ أزهري محمود مدير جهاز شؤون العاملين بالخارج فرع ولاية الجزيرة أن خطتهم للعام 2018م ركزت على تعزيز وسائل نقل المعرفة وتوعية المغتربين بالقوانين والضوابط الهجرية وتقديم العون القانوني وكيفية الاستفادة من مدخرات وتحويلات السودانين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني ومتابعة الخطة الإسكانية السابقة والتنسيق مع إدارة الاستثمار وجهات الاختصاص بالولاية لتوفير أراضٍ متميزة للعاملين بالخارج إضافة لتهيئة بيئة العمل وتقديم خدمة مميزة للعميل .

ولفت أزهري في تصريح لـ(سونا) أن العام السابق اتسم بالاستقرار والتعاون والدعم من رئاسة الجهاز والأجهزة الولائية الأمر الذي انعكس إيجاباً على الخدمة المقدمة للعميل.

وأعلن عن تصاعد مستمر في الإيرادات حيث بلغت في العام 2014م 763.6 ألف جنيه في العام 2017م 148.9 مليون جنيه .

هذا وكان جهاز شؤون العاملين بالخارج بولاية الجزيرة قد احتفل صباح اليوم بتكريم العميد شرطة أماني مصطفى مدير إدارة الجوازات بالولاية لجهودها في تقديم أفضل خدمة جواز الكتروني وذلك بحضور لفيف من قيادات حكومة الأمل والتحدي والقيادات الشرطية والعسكرية بمختلف إدارتهم ..