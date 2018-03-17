رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يشارك في قمة منطقة التجارة الحرة

كيغالي 17-3-2018 م (بانا) - وصل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد إلى كيغالي للمشاركة في القمة الاستثنائية حول المنطقة القارية للتجارة الحرة المزمع عقدها يوم 21 مارس 2018 .

وسيشارك موسى فكي محمد كذلك في الاجتماعات التحضيرية على مستوى لجنة المندوبين الدائمين والمجلس التنفيذي، وفقا للاتحاد الإفريقي الذي أوضح أن رئيس المفوضية سيحضر أيضا ملتقى الأعمال المقرر عقده على هامش القمة، حيث سيغتنم الفرصة للتفاعل مع ممثلي القطاع الخاص.

وكانت هذه القمة الاستثنائية قد تقررت خلال الدورة العادية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي المنعقد أواخر يناير 2018 في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وتعد منطقة التجارة الحرة أحد المشاريع الرئيسية للخطة التنفيذية العشرية الأولى لأجندة 2063 . وتهدف إلى ترسيخ عملية الاندماج القاري.

وتضاف منطقة التجارة الحارة إلى مبادرات رئيسية أخرى مثل السوق الإفريقي للنقل الجوي وبروتوكول حرية تنقل الأشخاص وجواز السفر الإفريقي.

وسيعقد موسى فكي محمد خلال الزيارة مشاورات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات حول جوانب أخرى مهمة في الأجندة الإفريقية، بما يشمل السلام والأمن والإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي.

