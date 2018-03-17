رئيس الجمهورية يقدم برامج حكومة الوفاق الوطني ابريل المقبل أمام الهيئة التشريعية

الخرطوم 17-3-2018م (سونا) - أعلنت هيئة قيادة المجلس الوطني أن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، سيقدم في الثاني من إبريل المقبل في فاتحة أعمال الهيئة التشريعية القومية في دورتها السابعة، مجمل برامج حكومة الوفاق الوطني، فيما يستعرض الفريق أول ركن بكري حسن صالح، النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي في الثلاثين من إبريل تفاصيل حكومته وخططها خلال المرحلة المقبلة .

وتناول اجتماع هيئة قيادة المجلس الوطني الذي ترأسه البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس المجلس، مساء اليوم بحضور رؤساء اللجان وممثل مجلس الوزراء طارق توفيق، جدول الأعمال خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة حيث يتم مناقشة تقارير المجلس الوطني ولجانه وبيانات وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، محافظ بنك السودان، الداخلية، الخارجية والزراعة والموارد الطبيعية.

واستعرض الاجتماع ملاحظات أعضاء المجلس الوطني حول تقرير الدورة السابقة الذي أمن على توزيع بيانات الوزراء قبل (72) ساعة للأعضاء. ودعا الاجتماع إلى مواكبة العمل الإلكتروني فى توزيع البيانات إلى جانب النسخ الورقية، مشيدين بنموذج بيان وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات في رصدها لميزانيتها،

وطالب أعضاء الهيئة، وزارة المالية بإيداع الموازنة العامة للدولة ومشروعات القوانين المصاحبة قبل شهر مع الالتزام بتقديم تقارير ربع سنوية عن أداء الموازنة أمام المجلس الوطني. وأمن المجتمعون على الاهتمام بالأعمال الرقابية والمسائل المستعجلة والأسئلة. وتناول الاجتماع تأخير بداية الجلسات ومسبباتها وكيفية معالجة ذلك خلال الفترة المقبلة، مشيدين بمقترح التوسع والاستعانة بالخبراء في أعمال اللجان الدائمة وإمكانية نقل جلسات المجلس على الهواء مباشرة وفق جدول يعد مع القنوات الفضائية والإذاعة القومية.



