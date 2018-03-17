مساعد رئيس الجمهورية يتسلم توصيات ملتقى قيادات النيل الأزرق لتعزير السلام

الخرطوم 17/3/2018م (سونا) - تسلم دكتور فيصل حسن إبراهيم ، مساعد رئيس الجمهورية توصيات ملتقى قيادات ولاية النيل الأزرق لتعزير السلام الذي نظمته الهيئة التشريعية القومية بالتعاون مع منظمة نفرة السلام والنهضة بالمجلس الوطني اليوم تحت شعار (كفانا حرب .. ودارين سلام)

وأوصى الملتقى بترشيح المشير عمر البشير لفترة رئاسية جديدة وضرورة توحيد صف وكلمة قيادات الولاية على تحقيق السلام والبحث عن آليات استدامتة وفصل قضية النيل الأزرق عن جنوب كردفان مراعاة لخصوصية كل منطقة إلى جانب دعم الإدارة الأهلية وتمكينها من القيام بدروها التاريخي والمجتمعي كأهم آليات السلم الاجتماعي وترسيخ مبادئ التصالحات وقيم الجودية ورتق النسيج الاجتماعي .

وأوصى بتعزيز الوفد الحكومي المفاوض حول قضية النيل الأزرق ورفده بقيادات أهلية ومجتمع مدني والعمل على إنشاء القرى النموذجية وإعادة النازحين إلى قراهم وتقديم الخدمات الأساسية إلى جانب العمل على تقوية البث الإذاعي لإذاعة ولاية النيل الأزرق والعمل على تأسيس قناة فضائية تعكس التمازج القبلي ونشر ثقافة السلام على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.